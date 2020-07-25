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Report Georgia

В некоторых городах и районах прекращается движение транспорта

В некоторых городах и районах прекращается движение транспорта С сегодняшнего дня на территориях, где действует ужесточенный карантинный режим, применяется двухдневное ограничение на работу общественного транспорта
Внутренняя политика
25 июля 2020 г. 00:11
В некоторых городах и районах прекращается движение транспорта
Report

С сегодняшнего дня на территориях, где действует ужесточенный карантинный режим, применяется двухдневное ограничение на работу общественного транспорта.

Как передает Report, согласно решению Оперштаба при Кабмине, запрещена деятельность общественного транспорта в городах Баку, Сумгаите, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде, Мингячевире и на территории районов Абшерон, Барда, Самух, Сиязань, Шеки, Хачмаз, Геранбой и Гёйгёль на выходных.

В связи с этим, с 00:00 25 июля 2020 года по 06:00 27 июля в упомянутых городах и районах общественный транспорт не будет работать.

Отмечается, что данный запрет не распространяется на деятельность такси.

Напомним, что ужесточенный карантинный режим в упомянутых городах и районах продлится до 06:00 5 августа. В очередные выходные – с 00:00 1 августа до 06:00 3 августа общественный транспорт вновь не будет работать.

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən bəzi şəhər və rayonlarda ictimai nəqliyyatın hərəkəti dayandırılır
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