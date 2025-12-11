В Нахчыванском госуниверситете почтили память Гейдара Алиева

В Нахчыванском государственном университете состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, программа началась с посещения книжной выставки "Гейдар Алиев - гениальная личность, вечно живущая в сердцах", размещенной в Научной библиотеке университета.

Экспозиция состояла из двух разделов: в первом были представлены книги, журналы, материалы конференций, миниатюрные издания о жизни и деятельности Гейдара Алиева, во втором - публикации различных газет.

Мероприятие продолжилось в факультете искусств, где была организована выставка из более чем 50 работ - живописи, декоративно-прикладного искусства и скульптуры, созданных преподавателями и студентами в память об общенациональном лидере.

Участники почтили минутой молчания память Гейдара Алиева и героев, павших за Родину, после чего прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Ректор НГУ Эльбрус Исаев подчеркнул выдающийся жизненный путь Гейдара Алиева и его неоценимый вклад в развитие государства. Председатель профсоюзного комитета университета Азиз Гасымов напомнил о роли Гейдара Алиева как политического лидера мирового масштаба.

Завершилось мероприятие показом видеоролика, посвященного Дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.