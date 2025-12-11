Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Нахчыванском госуниверситете почтили память Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    • 11 декабря, 2025
    • 17:26
    В Нахчыванском госуниверситете почтили память Гейдара Алиева

    В Нахчыванском государственном университете состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report, программа началась с посещения книжной выставки "Гейдар Алиев - гениальная личность, вечно живущая в сердцах", размещенной в Научной библиотеке университета.

    Экспозиция состояла из двух разделов: в первом были представлены книги, журналы, материалы конференций, миниатюрные издания о жизни и деятельности Гейдара Алиева, во втором - публикации различных газет.

    Мероприятие продолжилось в факультете искусств, где была организована выставка из более чем 50 работ - живописи, декоративно-прикладного искусства и скульптуры, созданных преподавателями и студентами в память об общенациональном лидере.

    Участники почтили минутой молчания память Гейдара Алиева и героев, павших за Родину, после чего прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

    Ректор НГУ Эльбрус Исаев подчеркнул выдающийся жизненный путь Гейдара Алиева и его неоценимый вклад в развитие государства. Председатель профсоюзного комитета университета Азиз Гасымов напомнил о роли Гейдара Алиева как политического лидера мирового масштаба.

    Завершилось мероприятие показом видеоролика, посвященного Дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

    Гейдар Алиев общенациональный лидер День памяти Нахчыван выставка
    Naxçıvan Dövlət Universitetində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anım gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib
