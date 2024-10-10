В Нахчыванской АР будут созданы сады памяти шехидов

Исполнительная власть города Нахчыван и Министерство экологии и природных ресурсов планируют создать Сад шехидов накануне Дня Победы.

Исполнительная власть Нахчывана и Министерство экологии и природных ресурсов Автономной Республики планируют в преддверии 8 Ноября - Дня Победы создать по всей территории АР "Сады шехидов".

Как сообщает местное бюро Report , об этом журналистам заявила замглавы ИВ Нахчыван Гюльханым Оруджева.

По ее словам, сады будут разбиты в целях увековечения памяти шехидов. В этих парках на каждом дереве будут размещены QR-коды, посредством которых можно будет получить информацию о шехидах из Нахчыванской АР. Гюльханым Оруджева добавила, что вопрос также был обсужден с семьями шехидов.

"Участки под сады в каждом районе Автономной Республики уже определены", - заключила она.