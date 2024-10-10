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В Нахчыванской АР будут созданы сады памяти шехидов

В Нахчыванской АР будут созданы сады памяти шехидов Исполнительная власть города Нахчыван и Министерство экологии и природных ресурсов планируют создать Сад шехидов накануне Дня Победы.
Внутренняя политика
10 октября 2024 г. 23:36
В Нахчыванской АР будут созданы сады памяти шехидов

Исполнительная власть Нахчывана и Министерство экологии и природных ресурсов Автономной Республики планируют в преддверии 8 Ноября - Дня Победы создать по всей территории АР "Сады шехидов".

Как сообщает местное бюро Report, об этом журналистам заявила замглавы ИВ Нахчыван Гюльханым Оруджева.

По ее словам, сады будут разбиты в целях увековечения памяти шехидов. В этих парках на каждом дереве будут размещены QR-коды, посредством которых можно будет получить информацию о шехидах из Нахчыванской АР. Гюльханым Оруджева добавила, что вопрос также был обсужден с семьями шехидов.

"Участки под сады в каждом районе Автономной Республики уже определены", - заключила она.

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