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    В Нахчыванский городской суд назначен председатель

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении судей и председателей ряда судов первой инстанции Нахчыванской Автономной Республики. 

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, Полад Вели оглу Гасанов назначен судьей Военного суда Нахчыванской Автономной Республики и председателем данного суда.

    Габиль Немат оглу Мамедов назначен судьей Нахчыванского городского суда и председателем данного суда.

    Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

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