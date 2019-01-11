В Нахчыванский городской суд назначен председатель

11 января, 2019 20:05

https://report.az/storage/news/c5e33f3940307800de82f96ef6656620/890bd8d8-1a16-4161-87bd-53326d4f0202_292.jpg Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении судей и председателей ряда судов первой инстанции Нахчыванской Автономной Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению, Полад Вели оглу Гасанов назначен судьей Военного суда Нахчыванской Автономной Республики и председателем данного суда. Габиль Немат оглу Мамедов назначен судьей Нахчыванского городского суда и председателем данного суда. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.