В Нахчыване зарегистрировано более 278 тысяч избирателей

В Нахчыване зарегистрировано более 278 тыс. избирателей.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, на каждом из избирательных пунктов Автономной республики завершены все необходимые подготовительные работы.
Всего в Нахчыванской Автономной Республике 310 избирательных участков в 6 окружных избирательных комиссиях.
На избирательных участках созданы все условия для свободного и прозрачного голосования.
На участках установлены камеры наблюдения, с помощью которых можно наблюдать за избирательным процессом в прямом эфире.
В Автономной Республике впервые правом голоса воспользуются более 17 500 жителей.