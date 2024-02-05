В Нахчыване зарегистрировано более 278 тысяч избирателей

В Нахчыване зарегистрировано более 278 тыс. избирателей.

В Нахчыване зарегистрировано более 278 тыс. избирателей.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, на каждом из избирательных пунктов Автономной республики завершены все необходимые подготовительные работы.

Всего в Нахчыванской Автономной Республике 310 избирательных участков в 6 окружных избирательных комиссиях.

На избирательных участках созданы все условия для свободного и прозрачного голосования.

На участках установлены камеры наблюдения, с помощью которых можно наблюдать за избирательным процессом в прямом эфире.

В Автономной Республике впервые правом голоса воспользуются более 17 500 жителей.