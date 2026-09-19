В Нахчыване состоялся очередной прием граждан полномочным представителем президента Азербайджана

В Нахчыванской Автономной Республике состоялся очередной прием граждан полномочным представителем президента Азербайджана в Нахчыванской АР Джейхуном Джалиловым.

Как сообщает местное бюро Report, в ходе приема были выслушаны обращения граждан, в том числе членов семей шехидов и участников войны.

Обращения в основном касались вопросов социальной защиты, занятости, установления инвалидности, коммунальных услуг, а также других социальных вопросов.

Джейхун Джалилов подчеркнул, что к каждому обращению будет проявлено внимательное отношение, а поднятые вопросы будут рассмотрены в соответствии с требованиями законодательства и по ним будут приняты необходимые меры.

Отмечается, что рассмотрение обращений граждан, оперативное решение их социальных проблем, а также особое внимание к семьям шехидов и участникам войны являются одними из приоритетных направлений государственной политики.