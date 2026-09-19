В Нахчыване состоялся очередной прием граждан полномочным представителем президента Азербайджана
- 19 сентября, 2026
- 20:32
В Нахчыванской Автономной Республике состоялся очередной прием граждан полномочным представителем президента Азербайджана в Нахчыванской АР Джейхуном Джалиловым.
Как сообщает местное бюро Report, в ходе приема были выслушаны обращения граждан, в том числе членов семей шехидов и участников войны.
Обращения в основном касались вопросов социальной защиты, занятости, установления инвалидности, коммунальных услуг, а также других социальных вопросов.
Джейхун Джалилов подчеркнул, что к каждому обращению будет проявлено внимательное отношение, а поднятые вопросы будут рассмотрены в соответствии с требованиями законодательства и по ним будут приняты необходимые меры.
Отмечается, что рассмотрение обращений граждан, оперативное решение их социальных проблем, а также особое внимание к семьям шехидов и участникам войны являются одними из приоритетных направлений государственной политики.