В Нахчыване проводится Летний лагерь для членов семей азербайджанских и турецких шехидов

В Нахчыване при организации Фонда YAŞAT проводится Летний лагерь для членов семей азербайджанских и турецких шехидов.

В Нахчыване при организации Фонда YAŞAT проводится Летний лагерь для членов семей азербайджанских и турецких шехидов.

Как сообщает местное бюро Report, лагерь открыт при партнерстве "Азербайджанских Авиалиний", уполномоченного представительства президента Азербайджана в Нахчыванской АР, Министерства молодежи и спорта Турции, Совета профсоюзов Нахчыванской АР, спонсором проекта является мобильный оператор Nar.

В церемонии открытия Летнего лагеря приняли участие полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыване Фуад Наджафли и руководитель Фонда YAŞAT, ветеран Карабаха Эльвин Гусейнов.

В рамках проекта в Нахчыване собрались около 50 членов семей турецких и азербайджанских шехидов в возрасте 15-17 лет. В ходе программы запланированы различные прогулки и экскурсии. Лагерь продлится до 24 августа.