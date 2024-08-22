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В Нахчыване проводится Летний лагерь для членов семей азербайджанских и турецких шехидов

В Нахчыване проводится Летний лагерь для членов семей азербайджанских и турецких шехидов В Нахчыване при организации Фонда YAŞAT проводится Летний лагерь для членов семей азербайджанских и турецких шехидов.
Внутренняя политика
22 августа 2024 г. 17:12
В Нахчыване проводится Летний лагерь для членов семей азербайджанских и турецких шехидов

В Нахчыване при организации Фонда YAŞAT проводится Летний лагерь для членов семей азербайджанских и турецких шехидов.

Как сообщает местное бюро Report, лагерь открыт при партнерстве "Азербайджанских Авиалиний", уполномоченного представительства президента Азербайджана в Нахчыванской АР, Министерства молодежи и спорта Турции, Совета профсоюзов Нахчыванской АР, спонсором проекта является мобильный оператор Nar.

В церемонии открытия Летнего лагеря приняли участие полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыване Фуад Наджафли и руководитель Фонда YAŞAT, ветеран Карабаха Эльвин Гусейнов.

В рамках проекта в Нахчыване собрались около 50 членов семей турецких и азербайджанских шехидов в возрасте 15-17 лет. В ходе программы запланированы различные прогулки и экскурсии. Лагерь продлится до 24 августа.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda azərbaycanlı və türkiyəli şəhid ailələrinin üzvləri üçün “Yay düşərgəsi” keçirilir

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