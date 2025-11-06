В Нахчыване проходит шествие военнослужащих в связи с Днем Победы

В Нахчыване началось шествие военнослужащих в связи с 5-й годовщиной Дня Победы.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, шествие, в котором принимают участие военнослужащие Отдельной общевойсковой армии, курсанты Военного лицея имени Гейдара Алиева и Нахчыванского военного колледжа, началось на улице Дильгама Пишевари и завершится в Парке Победы.