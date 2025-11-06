Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Нахчыване проходит шествие военнослужащих в связи с Днем Победы

    Внутренняя политика
    • 06 ноября, 2025
    • 10:36
    В Нахчыване проходит шествие военнослужащих в связи с Днем Победы

    В Нахчыване началось шествие военнослужащих в связи с 5-й годовщиной Дня Победы.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, шествие, в котором принимают участие военнослужащие Отдельной общевойсковой армии, курсанты Военного лицея имени Гейдара Алиева и Нахчыванского военного колледжа, началось на улице Дильгама Пишевари и завершится в Парке Победы.

    Нахчыван шествие Путь к Победе День Победы
    Фото
    Видео
