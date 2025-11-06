İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Naxçıvanda Zəfər Günü ilə bağlı hərbçilərin yürüşü keçirilir

    Daxili siyasət
    • 06 noyabr, 2025
    • 10:20
    Naxçıvanda Zəfər Günü ilə bağlı hərbçilərin yürüşü keçirilir

    Naxçıvan şəhərində Zəfər Günü ilə bağlı hərbçilərin yürüşü başlayıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə Naxçıvan şəhərində hərbi yürüş keçirilir.

    Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun hərbi qulluqçularının, Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyin və Milli Müdafiə Universitetinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Naxçıvan Hərbi Kollecin kursantlarının iştirakı ilə şəhərin Dilqəm Pişəvəri küçəsindən başlayan yürüş Zəfər Parkında başa çatacaq.

    Zəfərə gedən yol Zəfər Günü Naxçıvan yürüş
    Foto
    В Нахчыване проходит шествие военнослужащих в связи с Днем Победы

    Son xəbərlər

    10:42

    QHT sədri: Ermənilər bu günədək 1700-ə yaxın coğrafi adı dəyişdirib

    Daxili siyasət
    10:39

    Salyan və Sabirabadın bəzi kəndlərində işıq olmayacaq

    Energetika
    10:39

    UEFA Avropa Liqası: Liqa mərhələsində IV turun oyunları keçiriləcək

    Futbol
    10:35
    Foto

    Bəzi məhkəmə sədrlərinin hakimlik səlahiyyətlərinə xitam verilib

    Daxili siyasət
    10:33

    Zaur İbrahimli: Milli toponimlərlə bağlı elmi əsərlərin ortaya çıxarılması əsas istiqamətlərdəndir

    Daxili siyasət
    10:32

    Azərbaycan Körfəz ölkələri ilə beynəlxalq maliyyə resurslarının cəlb olunmasını müzakirə edib

    İKT
    10:28

    Aygün Əliyeva: Bu il Qərbi Azərbaycanla bağlı maliyyələşdirdiyimiz layihələr rekord sayda olub

    Daxili siyasət
    10:27

    ADY: Ermənistana gedən yük qatarında 1 000 tona yaxın Qazaxıstan taxılı var

    İnfrastruktur
    10:26

    Azərbaycan Premyer Liqası: "Qarabağ" - "Neftçi" matçının təyinatları açıqlanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti