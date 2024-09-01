О нас

В Нахчыване проголосовали избиратели в возрасте 100 и 102 лет

В Нахчыване проголосовали избиратели в возрасте 100 и 102 лет В Нахчыване проголосовали избиратели в возрасте 100 и 102 лет
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 16:57
В Нахчыване проголосовали избиратели в возрасте 100 и 102 лет

В Нахчыванской Автономной Республике проголосовали избиратели в возрасте 100 и 102 лет.

Как сообщает местное бюро Report, житель села Яйчи Джульфинского района Абдулла Сафаров (1922 г.р.) проголосовал на избирательном участке №46 Ордубад-Джульфинского избирательного округа №6. Он является самым пожилым избирателем данного участка.

Также одна из старейших жительниц Шарурского района Дильбар Мамедова (1924 г.р.) из села Ибадулла проголосовала дома. Для нее с избирательного участка №18 Шарур-Кенгерлинского избирательного округа №2 доставили мобильную урну.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке 102-year-old voter casts ballot in Azerbaijan's Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda 102 yaşlı seçici səs verib

Самое важное

Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
28 августа 2024 г. 09:47
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества
27 августа 2024 г. 16:28
Первая леди Мехрибан Алиева посетила Комплекс святилища Бибиэйбат
ФотоПервая леди Мехрибан Алиева посетила Комплекс святилища Бибиэйбат
26 августа 2024 г. 23:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi