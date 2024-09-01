В Нахчыване проголосовали избиратели в возрасте 100 и 102 лет

В Нахчыванской Автономной Республике проголосовали избиратели в возрасте 100 и 102 лет.
Как сообщает местное бюро Report, житель села Яйчи Джульфинского района Абдулла Сафаров (1922 г.р.) проголосовал на избирательном участке №46 Ордубад-Джульфинского избирательного округа №6. Он является самым пожилым избирателем данного участка.
Также одна из старейших жительниц Шарурского района Дильбар Мамедова (1924 г.р.) из села Ибадулла проголосовала дома. Для нее с избирательного участка №18 Шарур-Кенгерлинского избирательного округа №2 доставили мобильную урну.