В Нахчыване проголосовали избиратели в возрасте 100 и 102 лет

В Нахчыване проголосовали избиратели в возрасте 100 и 102 лет

В Нахчыване проголосовали избиратели в возрасте 100 и 102 лет

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В Нахчыванской Автономной Республике проголосовали избиратели в возрасте 100 и 102 лет. Как сообщает местное бюро Report, житель села Яйчи Джульфинского района Абдулла Сафаров (1922 г.р.) проголосовал на избирательном участке №46 Ордубад-Джульфинского избирательного округа №6. Он является самым пожилым избирателем данного участка. Также одна из старейших жительниц Шарурского района Дильбар Мамедова (1924 г.р.) из села Ибадулла проголосовала дома. Для нее с избирательного участка №18 Шарур-Кенгерлинского избирательного округа №2 доставили мобильную урну. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке 102-year-old voter casts ballot in Azerbaijan's Nakhchivan