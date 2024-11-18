В Нахчыване повышены зарплаты депутатов

09:40 Выросла ежемесячная зарплата депутатов Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (НАР).

Повышена зарплата депутатов Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (НАР).

Как сообщает нахчыванское бюро Report, ранее депутаты получали ежемесячную зарплату за должность решением Верховного Меджлиса. Теперь по новым правилам размер их зарплаты теперь будет указываться в законе "О статусе депутата Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики".

Согласно новому закону, председатель Верховного Меджлиса Нахчывана будет получать ежемесячную зарплату в размере 3 330 манатов, первый заместитель председателя - в размере 95% месячной зарплаты председателя (3 163 маната), заместитель председателя - 90% от размера зарплаты председателя (2 997 манатов), председатель комитета - 65% (2 164 маната), заместитель председателя комитета - 60% (1 998 манатов), депутат - 50% (1 665 манатов).

Кроме этого, предусмотрены надбавки и оплачиваемый отпуск для членов Верховного Меджлиса.