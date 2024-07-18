В Нахчыване изъяты из продажи непригодные мясные продукты

В Нахчыване были проведены проверки в пунктах продажи мяса, выявлен ряд нарушений.

В Нахчыване были проведены проверки в пунктах продажи мяса, выявлен ряд нарушений.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, мониторинг выявил несоблюдение санитарно-гигиенических норм.

Инструменты и оборудование не очищались, продавались непригодные к употреблению мясные продукты, работники не проходили медицинские осмотры, не проводились дезинфекционные работы.

В связи с выявленными нарушениями приняты меры: непригодные мясные продукты изъяты из продажи, деятельность данных объектов приостановлена, даны обязательные к исполнению указания.