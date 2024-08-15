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В Нахчыване четыре кандидата в депутаты получили предупреждение

В Нахчыване четыре кандидата в депутаты получили предупреждение Вынесено предупреждение четырем зарегистрированным кандидатам на выборы в Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики (НАР), которые состоятся 1 сентября.
Внутренняя политика
15 августа 2024 г. 12:43
В Нахчыване четыре кандидата в депутаты получили предупреждение

Вынесено предупреждение четырем зарегистрированным кандидатам на выборы в Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики (НАР), которые состоятся 1 сентября.

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в Центральной избирательной комиссии НАР, Исмаилханлы Ровшан Али оглу, кандидатура которого зарегистрирована от Нахчыванского избирательного округа №28, Махмудов Ровшан Азим оглу, Мехтиев Хакимелдосту Байрам оглу и Надиров Джаваншир Аббасгулу оглу, кандидатура которых зарегистрирована от Дудангинского избирательного округа №28, нарушили требования закона о предвыборной агитации.

Избирательные комиссии № 28 города Нахчыван и № 8 Дудангинского округа вынесли кандидатам предупреждение согласно статьям 20.4, 20.13, 29.1.1, 31.2, 63 и 99.1 Закона "О выборах в Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики".

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