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В Нахчыванский государственный университет назначен новый ректор

В Нахчыванский госуниверситет назначен новый ректор

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Эльбруса Исаева ректором Нахчыванского государственного университета.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, Эльбрус Салех оглу Исаев назначен ректором Нахчыванского государственного университета.

Другим распоряжением главы государства, Салех Гейдар оглу Магеррамов освобожден от должности ректора Нахчыванского государственного университета.

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева, Эльбрус Салех оглу Исаев освобожден от должности ректора Нахчыванского института учителей.

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