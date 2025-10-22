В МВД рассказали о порядке регистрации для проезда на освобожденные территории

В Министерстве внутренних дел Азербайджана в рамках новой рубрики "Полиция отвечает" был разъяснен порядок регистрации граждан для проезда на освобожденные территории.

Как сообщает Report, в видеоролике, подготовленном ведомством, предоставлена подробная информация о порядке регистрации через мобильное приложение E-Polis для граждан, желающих посетить освобожденные от оккупации территории, никаких дополнительных сборов или платежей для этого не требуется.

При регистрации граждане могут подать заявление в электронной форме, просто введя данные удостоверения личности и необходимую информацию о цели поездки.