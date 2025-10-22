Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    В МВД рассказали о порядке регистрации для проезда на освобожденные территории

    Внутренняя политика
    • 22 октября, 2025
    • 08:57
    В МВД рассказали о порядке регистрации для проезда на освобожденные территории

    В Министерстве внутренних дел Азербайджана в рамках новой рубрики "Полиция отвечает" был разъяснен порядок регистрации граждан для проезда на освобожденные территории.

    Как сообщает Report, в видеоролике, подготовленном ведомством, предоставлена подробная информация о порядке регистрации через мобильное приложение E-Polis для граждан, желающих посетить освобожденные от оккупации территории, никаких дополнительных сборов или платежей для этого не требуется.

    При регистрации граждане могут подать заявление в электронной форме, просто введя данные удостоверения личности и необходимую информацию о цели поездки.

    В МВД рассказали о порядке регистрации для проезда на освобожденные территории

    МВД освобожденные территории поездка
    Видео
    DİN Qarabağa səfərlə bağlı ən çox verilən suala aydınlıq gətirib

    Последние новости

    09:42

    Цена на азербайджанскую нефть превысила $62

    Энергетика
    09:41

    Автомобиль въехал в ворота Секретной службы США возле Белого дома

    Другие страны
    09:35

    В Улан-Удэ число отравившихся едой выросло до 145 человек

    В регионе
    09:32

    В Баку управлявший мопедом 87-летний мужчина погиб в ДТП

    Происшествия
    09:30

    В Баку в ДТП погибла 52-летняя женщина

    Происшествия
    09:22

    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" сегодня встретится с "Атлетиком"

    Футбол
    09:16

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.10.2025)

    Финансы
    09:12

    Светлана Гринчук: Россия нанесла массированные удары по энергоинфраструктуре Украины

    Другие страны
    09:08

    Украинские беспилотники атаковали Дагестан

    В регионе
    Лента новостей