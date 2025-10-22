İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    DİN Qarabağa səfərlə bağlı ən çox verilən suala aydınlıq gətirib

    Daxili siyasət
    • 22 oktyabr, 2025
    • 08:38
    DİN Qarabağa səfərlə bağlı ən çox verilən suala aydınlıq gətirib

    Daxili İşlər Nazirliyinin yeni "Polis cavab verir" rubrikası çərçivəsində vətəndaşların ən çox ünvanladığı suallardan biri cavablandırılıb.

    Nazirlikdən "Report"a verilən məlumata görə, işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər etmək istəyən vətəndaşların "E-Polis" mobil tətbiqi vasitəsilə qeydiyyatdan keçməsi qaydaları barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, müraciət prosesi tamamilə pulsuzdur və heç bir əlavə rüsum və ya ödəniş tələb olunmur.

    Qeydiyyat zamanı vətəndaşlar sadəcə şəxsiyyət vəsiqəsi məlumatlarını və səfər məqsədinə dair zəruri məlumatları daxil etməklə elektron şəkildə müraciət edə bilirlər. Məlumatlar yoxlanıldıqdan sonra müraciətlər aidiyyəti üzrə araşdırılır və cavablandırılır.

    DİN Qarabağa səfərlə bağlı ən çox verilən suala aydınlıq gətirib

    DİN Qarabağ
    Video
    В МВД рассказали о порядке регистрации для проезда на освобожденные территории

    Son xəbərlər

    09:37

    V Tbilisi İpək Yolu Forumu işə başlayır

    Xarici siyasət
    09:36

    "İçərişəhər" auditor seçir

    Maliyyə
    09:31
    Foto

    Gəncədə topdansatış mağazasında 200-dən çox saxta alkoqollu içki aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    09:29

    Azərbaycan neftinin qiyməti 62 dolları keçib

    Energetika
    09:29

    UEFA Çempionlar Liqası: Bir gündə vurulan qollara görə ikinci ən yaxşı göstərici qeydə alınıb

    Futbol
    09:20

    FIBA Avropa Kuboku: Azərbaycan klubu əsas mərhələdə növbəti oyununu keçirəcək

    Komanda
    09:19
    Foto

    Dünya nəhəngi CAMPER ayaqqabi brendi artiq Bakida

    Biznes
    09:19

    Ukraynalı nazir: Rusiya enerji infrastrukturumuza kütləvi zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    09:18

    Bakıda moped idarə edən 87 yaşlı kişi qəzada ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti