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    В МВД Азербайджана проводится расширенное заседание коллегии

    Заседание посвящено итогам 6 месяцев 2015 года

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ В министерстве внутренних дел Азербайджана проводится расширенное заседание коллегии.

    Как сообщает Report, на заседании участвуют руководство МВД, члены коллегии, начальники главных управлений, управлений и служб, должностные сотрудники, начальники управлений, отделений и подразделений всех городов и районов Азербайджана. 

    На заседании обсуждаются меры по борьбе с преступностью в стране за 6 месяцев 2015 года, охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, предотвращению преступлений против собственности, а также предстоящие задачи.

    В коллегии также будет обсуждена деятельность полиции в сфере охраны безопасности участников, гостей и зрителей во время l Европейских игр "Баку-2015" и обеспечения общественного порядка. 

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