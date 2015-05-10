​В министерстве внутренних дел начала функционировать "горячая линия" для предпринимателей

Короткий номер "1002" приобретен у “Azercell”

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В министерстве внутренних дел Азербайджана начала функционировать новая "горячая линия".

Как сообщает Report, в случае, если сотрудник или сотрудники полиции окажут препятствия предпринимателям в их деятельности, то они могут обратиться с жалобой на этих сотрудников на "горячую линию" министерства внутренних дел по кроткому номеру "1002".

Отметим, что в связи со служебной необходимостью короткий номер "1002" выделен для нужд МВД министерством связи и высоких технологий. Применение этого номера обязательно для всех операторов страны. Данным коротким номером "1002" больше всего в Азербайджане пользовались абоненты “Azercell”. Сейчас абоненты (SimSim) для получения информации о балансе должны будут набрать короткий номер “2112”.