В министерстве оборонной промышленности произошли кадровые изменения

11 июля, 2016 16:28

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес изменения в постановление "О составе коллегии министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики". Как сообщает Report, решение об этом подписал премьер-министр Артур Раси-заде. Согласно решению, в составе коллегии директора отдела производства продукции оборонного назначения министерства оборонной промышленности Салахаддина Аскерова заменил директор отдела производства гражданской продукции Вели Фаталиев, а Вели Фаталиева заменил Расим Тахиров.