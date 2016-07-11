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    В министерстве оборонной промышленности произошли кадровые изменения

    Назначен новый директор отдела производства продукции оборонного назначения министерства

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес изменения в постановление "О составе коллегии министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики". 

    Как сообщает Report, решение об этом подписал премьер-министр Артур Раси-заде

    Согласно решению, в составе коллегии директора отдела производства продукции оборонного назначения министерства оборонной промышленности Салахаддина Аскерова заменил директор отдела производства гражданской продукции Вели Фаталиев, а Вели Фаталиева заменил Расим Тахиров. 

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