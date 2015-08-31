В связи с выборами в Милли Меджлис будет напечатано 5 млн. 250 тыс. извещений

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Азербайджана (ЦИК).

Как сообщает Report, на заседании были утверждены текст, форма, количество и порядок изготовления извещений, предназначенных для информирования избирателей о месте и времени проведения голосования в Милли Меджлис, которое назначено на 1 ноября текущего года.

Заместитель председателя ЦИК Натиг Мамедов рассказал о правилах. Он отметил, что в извещении будет представлена подробная информация о голосовании. Он добавил, что для этих выборов будет напечатано 5 млн. 250 тыс. извещений.