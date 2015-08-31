 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В связи с выборами в Милли Меджлис будет напечатано 5 млн. 250 тыс. извещений

    Утвержден текст, форма, количество и порядок изготовления извещений

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Азербайджана (ЦИК). 

    Как сообщает Report, на заседании были утверждены текст, форма, количество и порядок изготовления извещений, предназначенных для информирования избирателей о месте и времени проведения голосования в Милли Меджлис, которое назначено на 1 ноября текущего года. 

    Заместитель председателя ЦИК Натиг Мамедов рассказал о правилах. Он отметил, что в извещении будет представлена подробная информация о голосовании. Он добавил, что для этих выборов будет напечатано 5 млн. 250 тыс. извещений.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi