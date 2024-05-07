О нас

В Хачмазе прошла церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны

В Хачмазе прошла церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны В Хачмазском районе перезахоронены останки Эльшада Ширин оглы Гаимова, который был похоронен как неизвестный шехид на кладбище в поселке Шафаг Бейлаганского района и считался пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.
Внутренняя политика
7 мая 2024 г. 14:43
В Хачмазе прошла церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны

В Хачмазском районе перезахоронены останки Эльшада Ширин оглы Гаимова, который был похоронен как неизвестный шехид на кладбище в поселке Шафаг Бейлаганского района и считался пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает северное бюро Report, останки шехида были переданы его семье и перезахоронены сегодня на кладбище села Гаджигурбаноба.

Напомним, что Э.Гаимов родился 8 января 1974 года в селе Гаджигурбаноба Хачмазского района. В 1992 году поступил на военную службу и 19 февраля 1994 года стал шехидом.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоXaçmazda Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi dəfn edilib - YENİLƏNİB-2

Самое читаемое

В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
4 мая 2024 г. 17:07
МВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии
ФотоМВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии
4 мая 2024 г. 13:28
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
4 мая 2024 г. 16:28
Таджикистан с 1 мая вводит безвизовый режим для граждан 25 стран
Таджикистан с 1 мая вводит безвизовый режим для граждан 25 стран
1 мая 2024 г. 10:59
Бакинский марафон - 2024: завтра будет ограничено движение транспорта на ряде улиц столицы
"Бакинский марафон - 2024": завтра будет ограничено движение транспорта на ряде улиц столицы
4 мая 2024 г. 15:26
В Сумгайыте пропала мать с двумя малолетними детьми
В Сумгайыте пропала мать с двумя малолетними детьми
4 мая 2024 г. 12:15
В Москве начался крупный пожар
В Москве начался крупный пожар
4 мая 2024 г. 16:57
В Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
ВидеоВ Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
2 мая 2024 г. 15:49
В Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов
В Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов
1 мая 2024 г. 09:44
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi