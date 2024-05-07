В Хачмазе прошла церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны

В Хачмазском районе перезахоронены останки Эльшада Ширин оглы Гаимова, который был похоронен как неизвестный шехид на кладбище в поселке Шафаг Бейлаганского района и считался пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

В Хачмазском районе перезахоронены останки Эльшада Ширин оглы Гаимова, который был похоронен как неизвестный шехид на кладбище в поселке Шафаг Бейлаганского района и считался пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает северное бюро Report, останки шехида были переданы его семье и перезахоронены сегодня на кладбище села Гаджигурбаноба.

Напомним, что Э.Гаимов родился 8 января 1974 года в селе Гаджигурбаноба Хачмазского района. В 1992 году поступил на военную службу и 19 февраля 1994 года стал шехидом.