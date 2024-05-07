Марьям Меджидова: Низкий уровень вовлеченности молодежи в МСБ - один из актуальных вопросов

В Азербайджане наблюдается низкий уровень вовлеченности молодежи в малый и средний бизнес.

В Азербайджане наблюдается низкий уровень вовлеченности молодежи в малый и средний бизнес.

Как сообщает Report, об этом основатель Gender Hub Azerbaijan Марьям Меджидова заявила в ходе панельной дискуссии в рамках 4-го диалога по Целям устойчивого развития в Баку.

По ее словам, этот вопрос является одним из наиболее актуальных и требует обсуждения на всех уровнях.

Меджидова также отметила наличие проблемы ранних браков и ограничения, с которыми сталкиваются некоторые девушки, желающие получить образование.

"Gender HUB пытается работать с уязвимыми молодыми женщинами в регионах, поддерживать их в стремлении заняться предпринимательством, проводит тренинги, реализует акселерационные программы, чтобы они могли еще больше развить свои навыки", - сказала она.