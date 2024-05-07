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Фонд Гейдара Алиева продолжает восстановливать церкви и мечети на освобожденных территориях

Фонд Гейдара Алиева продолжает восстановливать церкви и мечети на освобожденных территориях Фонд Гейдара Алиева активно участвует в восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Внутренняя политика
7 мая 2024 г. 11:43
Фонд Гейдара Алиева продолжает восстановливать церкви и мечети на освобожденных территориях

Фонд Гейдара Алиева активно участвует в восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса, директор департамента Фонда Гейдара Алиева Солтан Мамедов заявил на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, фонд уже завершил реставрацию ряда памятников культуры в городе Шуше: "Оказана поддержка в восстановлении музейно-мавзолейного комплекса Молла Панаха Вагифа, усадебного комплекса Мехмандаровых, мечети Саатлы, картинной галереи, музея ковров, мечети Юхары Говхарага, родника Хан-гызы и других исторических зданий и памятников".

Депутат отметил, что продолжаются работы по восстановлению мечети Ашагы Говхарага, мечети Мамай, дома-музея Узеира Гаджибейли, мечети Ени Шуша, Агдамской Джума-мечети, церкви в селе Сусанлыг Ходжавендского района.

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Версия на английском языке Heydar Aliyev Foundation continues work on restoration of churches and mosques in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyev Fondu azad olunan ərazilərdə kilsə və məscidlərin bərpası istiqamətində işləri davam etdirir

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