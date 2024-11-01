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В Маштаге похоронен шехид Первой Карабахской войны Алекбер Бабаев

В Маштаге похоронен шехид Первой Карабахской войны Алекбер Бабаев Завершилась церемония прощания с шехидом Алекбером Бабаевым, который считался пропавшим без вести в период Первой Карабахской войны.
Внутренняя политика
1 ноября 2024 г. 12:36
В Маштаге похоронен шехид Первой Карабахской войны Алекбер Бабаев

Завершилась церемония прощания с шехидом Алекбером Бабаевым, который считался пропавшим без вести в период Первой Карабахской войны.

Как сообщает Report, шехид похоронен на Аллее шехидов поселка Маштага Сабунчинского района.

В церемонии похорон приняли участие родственники шехида, должностные лица ИВ Сабунчинского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Отметим, что Бабаев Алекбер Алиага оглу, пропал без вести 11 ноября 1992 года в Агдеринском районе. Его останки были найдены на Тертерском городском кладбище.

ФОТО: Вугар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке ФотоI Qarabağ müharibəsinin şəhidi Ələkbər Babayev dəfn edilib - YENİLƏNİB - VİDEO

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