В Маштаге похоронен шехид Первой Карабахской войны Алекбер Бабаев

Завершилась церемония прощания с шехидом Алекбером Бабаевым, который считался пропавшим без вести в период Первой Карабахской войны.

Завершилась церемония прощания с шехидом Алекбером Бабаевым, который считался пропавшим без вести в период Первой Карабахской войны.

Как сообщает Report, шехид похоронен на Аллее шехидов поселка Маштага Сабунчинского района.

В церемонии похорон приняли участие родственники шехида, должностные лица ИВ Сабунчинского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Отметим, что Бабаев Алекбер Алиага оглу, пропал без вести 11 ноября 1992 года в Агдеринском районе. Его останки были найдены на Тертерском городском кладбище.

ФОТО: Вугар Ханларов