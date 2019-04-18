В мае в связи с праздниками 2 дня будут нерабочими

​В мае в связи с праздниками 2 дня будут нерабочими

18 апреля, 2019 15:21

https://report.az/storage/news/fba33b2b1a6e2cac8e8f39dbbe8eabce/8ee96383-6f2e-4110-bc38-d92d1535be87_292.jpg В мае по случаю празднования Дня Победы и Дня Республики два дня будут нерабочими. Как сообщает Report, 9 мая (четверг) в Азербайджане отмечается День Победы, 28 мая (вторник) отмечается День Республики. Эти дни объявлены нерабочими.