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В мае в связи с праздниками 2 дня будут нерабочими

​В мае в связи с праздниками 2 дня будут нерабочими

В мае по случаю празднования Дня Победы и Дня Республики два дня будут нерабочими.

Как сообщает Report, 9 мая (четверг) в Азербайджане отмечается День Победы, 28 мая (вторник) отмечается День Республики.

Эти дни объявлены нерабочими.

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