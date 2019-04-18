​В мае в связи с праздниками 2 дня будут нерабочими

В мае по случаю празднования Дня Победы и Дня Республики два дня будут нерабочими.
Как сообщает Report, 9 мая (четверг) в Азербайджане отмечается День Победы, 28 мая (вторник) отмечается День Республики.
Эти дни объявлены нерабочими.
В мае по случаю празднования Дня Победы и Дня Республики два дня будут нерабочими.
Как сообщает Report, 9 мая (четверг) в Азербайджане отмечается День Победы, 28 мая (вторник) отмечается День Республики.
Эти дни объявлены нерабочими.
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İlkin PirəliАвтор новости