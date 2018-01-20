Лянкяран. 20 января. REPORT.AZ/ В Лянкяране почтили память шахидов 20 января.

Как передает южное бюро Report, души шахидов с почтением помянули во время 28-й годовщины трагедии.

В этой связи с утра тысячи жителей города начали приходить на Аллею Шахидов и поминать жертв трагедии 20 января.

Глава исполнительной власти города Лянкяран Талех Гарашов, руководители правоохранительных органов, трудовые коллективы, представители общественности возложили цветы и венки у мемориального комплекса, посвященного шахидам 20 января. Руководитель исполнительной власти встретился с семьями шахидов, поинтересовался их заботами.

Отметим, что 20 января 1990 года в борьбе за национальную свободу 11 жителей Лянкярана стали шахидами. Из них пятеро в Баку, еще пятеро в Лянкяране стали шахидами в неравном бою с советским карательным отрядом. Еще один человек с особой жестокостью был убит русскими военными. Его задушили в вертолете, завязав вокруг шеи петлю из проволоки.

В Лянкяране в память о шахидах 20 января возведен мемориальный комплекс, именами шахидов названы улицы, вокруг их могил проведены работы по благоустройству.

На мероприятии память шахидов почтили минутой молчания.