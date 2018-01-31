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    В Лянкяране отметили День молодежи - ФОТО

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    Лянкяран. 31 января. REPORT.AZ/ В Лянкяране отметили День молодежи.

    Как сообщает южное бюро Report, по случаю Дня молодежи - 2 Февраля при организационной поддержке ИВ города Лянкяран, городского Управления молодежи и спорта и Молодежного объединения Лянкяранской городской организации Партии "Ени Азербайджан" в Центре Гейдара Алиева прошло общерайонное молодежное собрание.

    Мероприятие началось с посещения памятника общенациональному лидеру.

    Открыв мероприятие вступительным словом, глава ИВ Талех Гарашов поздравил молодежь с праздником, высказал теплые и искренние пожелания.

    Отметив, что учреждение Дня молодежи связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева, он заявил, что после возвращения Г.Алиева к власти во второй раз, была заложена основа государственной молодежной политики в Азербайджане, 2 февраля 1996 года прошел I форум молодежи, а с 1997 года распоряжением общенационального лидера 2 февраля празднуется в Азербайджане как День молодежи.

    Глава ИВ заявил об успешном продолжении сегодня президентом Ильхамом Алиевым молодежной политики.

    Начальник Управления молодежи и спорта города Лянкяран Ялчын Ахмедов выступил с докладом, связанным с Днем молодежи - 2 Февраля.

    Выступившие представители молодежи коснулись активного участия в общественно-политической, экономической и культурной жизни района и пр. вопросов. 

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