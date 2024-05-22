В Лерике похоронен шехид Первой Карабахской войны

В селе Ламан Лерикского района прошла церемония прощания с шехидом Захидом Аббасовым.

В селе Ламан Лерикского района прошла церемония прощания с шехидом Захидом Аббасовым.

Как сообщает южное бюро Report, шехид был похоронен на кладбище села Ламан Лерикского района.

На похоронах присутствовали родственники шехида, должностные лица исполнительной власти Лерикского района, сотрудники правоохранительных органов района, военные и представители общественности.

15:03

В Лерикский район доставлены останки шехида Захида Аббасова, считавшегося пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает южное бюро Report, он был похоронен как неизвестный шехид на Аллее шехидов города Гянджа.

Останки шехида были переданы его семье в селе Ламан Лерикского района.

В настоящее время в селе проходит церемония прощания с шехидом.

Отметим, что Захид Зияд оглу Аббасов родился 1 июня 1967 года. Он пропал без вести 16 апреля 1993 года в направлении Муровдага (село Тогана) Кяльбаджарского района.

Аббасов будет похоронен на кладбище села Ламан.