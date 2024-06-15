Сегодня исполняется третья годовщина со дня подписания Шушинской декларации

Сегодня исполняется третья годовщина со дня подписания Шушинской декларации.

Сегодня исполняется третья годовщина со дня подписания Шушинской декларации.

Как напоминает Report , декларация была подписана 15 июня 2021 года в Шуше президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Декларация утверждена Милли Меджлисом Азербайджана 1 февраля 2022 года и Великим национальным собранием Турции 3 февраля.

В тексте документа говорится:

"Азербайджанская Республика и Турецкая Республика,

подчеркивая историческое значение встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в городе Шуша - древней колыбели культуры Азербайджана и всего тюркского мира,

Еще раз подтверждая приверженность всем подписанным между двумя дружественными и братскими странами международным документом, связанному с этим Карскому договору от 13 октября 1921 года,

Руководствуясь подписанными 9 февраля 1994 года "Договором о развитии дружбы и всестороннего сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой" и "Протоколом о сотрудничестве и взаимопомощи между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой", а также подписанным 16 августа 2010 года "Договором о стратегическом партнерстве и взаимопомощи между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой",

Подчеркивая, что достижение качественно нового, союзнического уровня отношений между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, основанных на дружбе и братстве между двумя странами и народами, служит интересам двух стран и народов,

Осознавая важное значение объединения возможностей и потенциалов обеих стран в политической, экономической, оборонной, культурной, гуманитарной, здравоохранительной, образовательной, социальной сферах, в области молодежи и спорта в защите общих интересов,

Подчеркивая важность продолжения совместных усилий по обеспечению глобального и регионального мира, стабильности и безопасности в соответствии с принципами и нормами международного права, в том числе Уставом Организации Объединенных Наций,

Выражая необходимость взаимной координации деятельности в региональных и международных стратегических вопросах, представляющих общий интерес,

Исходя из принципов солидарности и взаимопомощи в двусторонних и многосторонних форматах в таких опирающихся на национальные интересы вопросах, как независимость, суверенитет, территориальная целостность Азербайджанской Республики и Турецкой Республики, неприкосновенность их признанных на международном уровне границ,

Объединяя усилия в продвижении на региональной и международной плоскости совместной деятельности, направленной на стабильное развитие тюркского мира,

Особо подчеркивая, что мудрые изречения основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева "Радость Азербайджана - наша радость, горе его - наше горе" и "Одна нация, два государства" расцениваются, как национально-духовное достояние наших народов,

Всесторонне рассматривая перспективы дальнейшего расширения и углубления двухсторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, заявляют:

Стороны, выражая удовлетворение состоянием развивающихся на стратегическом уровне отношений между двумя дружественными и братскими странами, отмечают значение продолжения политического диалога на всех уровнях и взаимных визитов на высшем уровне.

Стороны с чувством гордости заявляют, что Азербайджан, одержав победу во время 44-дневной Отечественной войны, положил конец продолжавшейся 30 лет агрессорской политике Армении, освободил свои земли от оккупации, обеспечил победу справедливости и восстановление международного права.

Азербайджан высоко оценивает морально-политическую поддержку Турецкой Республики в прекращении 30-летней армянской агрессии, освобождении оккупированных земель, восстановлении территориальной целостности Азербайджана. Стороны будут продолжать усилия, направленные на укрепление стабильности и безопасности в Кавказском регионе, восстановление всех экономических и транспортных связей, а также нормализацию отношений между государствами региона и обеспечение долгосрочного мира. В этом контексте, будет учтено особое географическое положение Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики. Стороны подчеркивают, что вклад, внесенный Турцией в работу Турецко-Российского совместного центра на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, играет важную роль в обеспечении мира, стабильности и благосостояния в регионе.

Азербайджанская Республика и Турецкая Республика, руководствуясь принципами независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности признанных на международном уровне границ, невмешательства во внутренние дела государств, определяют политические и правовые механизмы союзнических отношений.

Стороны отмечают важность координации во внешнеполитической сфере и регулярное проведение двусторонних политических консультаций и подчеркивают в этом контексте значение деятельности между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой в рамках Совета стратегического сотрудничества на высоком уровне.

Стороны проводят независимую внешнюю политику, направленную на защиту и обеспечение национальных интересов.

Стороны прилагают совместные усилия, направленные на развитие международных отношений, опирающихся на мир, дружбу и добрососедство, посредством стабильности и благосостояния в региональном и международном масштабе, а также урегулирование конфликтов и решение вопросов глобальной безопасности и стабильности.

Демонстрируя солидарность и взаимную поддержку по международным вопросам, носящим актуальный характер, представляющим взаимный интерес, стороны, выступая с совпадающих позиций, будут углублять двустороннее сотрудничество и оказывать друг другу поддержку в рамках международных и региональных организаций, включая Организацию Объединенных Наций, ОБСЕ, Совет Европы, Совет сотрудничества тюркоязычных государств, Организацию исламского сотрудничества.

В случае, если по мнению одной из сторон будет иметь место угроза или агрессия со стороны третьего государства или государств против ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности или безопасности признанных на международном уровне границ, Стороны проведут совместные консультации и в целях устранения данной угрозы или агрессии осуществят инициативы в соответствии с целями и принципами Устава ООН, окажут друг другу необходимую помощь в соответствии с Уставом ООН. После определения путем безотлагательных обсуждений объема и формы данной помощи будет принято решение об обеспечении оборонных нужд для принятия совместных мер и организована координированная деятельность силовых и управленческих структур Вооруженных сил.

Регулярно будут проводиться совместные заседания совета безопасности сторон по вопросам национальной безопасности, на которых будут обсуждаться вопросы национальной обороны, региональной и международной безопасности, затрагивающие интересы сторон.

Стороны продолжат прилагать совместные усилия, направленные на переформирование и модернизацию вооруженных сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями.

Руководствуясь очисткой заминированных территорий, Стороны будут поддерживать деятельность, направленную на нормализацию жизни в районах, освобожденных от армянской оккупации.

Стороны будут поощрять направленные на укрепление обороноспособности и военной безопасности обмен личным составом, проведение совместных занятий и учений, повышение способности взаимодействия вооруженных сил двух стран, тесное сотрудничество в управлении оружием и боеприпасами, основанном на современных технологиях, и обеспечение с этой целью координированной деятельности уполномоченных структур и учреждений. Азербайджан и Турция будут поддерживать проведение военных учений вместе с армиями других дружественных государств.

Стороны, осуществляя взаимный технологический обмен в морской, воздушной и космической сферах с учетом национальных и международных обязательств, будут поощрять реализацию общих проектов с целью развития совместных способностей и вносить позитивный вклад в развитие взаимных технологий в оборонной промышленности, обеспечивать своим оружием и боеприпасами, взаимно поощрять их производственные технологии и поддерживать создание производственных отраслей, не существующих в настоящее время в их странах, осуществление совместных исследовательских и производственных работ, сотрудничество структур оборонной промышленности двух стран на внутренних и международных рынках в области технологий, продукции военного назначения и услуг.

Стороны отмечают, что военно-политическое сотрудничество, развиваемое между двумя государствами и отвечающее их национальным интересам, не направлено против третьих государств.

Стороны подчеркивают важность дальнейшего развития сотрудничества в области кибербезопасности и будут проводить совместные научные исследования, подготовку специалистов в этой области, поощрять взаимное техническое сотрудничество.

Стороны активизируют усилия, направленные на диверсификацию национальных экономик и экспорта в торгово-экономических отношениях, а также создание совместного производства в перспективных отраслях, развитие более благоприятных условий для взаимовыгодного развития инвестиционного сотрудничества. В этом контексте, Азербайджан и Турция примут меры, направленные на создание механизмов организации свободного передвижения товаров.

Стороны подчеркивают передовую роль Турции и Азербайджана в реализации стратегического Южного газового коридора, вносящего вклад в энергетическую безопасность региона и Европы, обеспечивающего диверсификацию источников и маршрутов природного газа. Стороны будут в координированной форме продолжать усилия, направленные на рациональное использование и дальнейшее развитие Южного газового коридора. Стороны также, учитывая процессы в глобальном энергетическом секторе, выражают намерение продолжать усилия и в электрической сфере с активизацией усилий, вносящих вклад в региональное сотрудничество, для усиления безопасности энергоснабжения региона.

Стороны будут укреплять взаимное сотрудничество с целью повышения конкурентоспособности проходящего через территорию двух стран Среднего транспортного коридора Восток-Запад. Азербайджан и Турция, используя технологии интеллектуальных транспортных систем, будут и дальше развивать транзитно-транспортный потенциал на азербайджано-турецких участках международных транспортных коридоров.

Стороны отмечают, что открытие соединяющего Азербайджан и Турцию коридора между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджанской Республики (Зангезурского коридора) и, как продолжение данного коридора, строительство железной дороги Нахчыван-Карс внесут важный вклад в интенсификацию транспортно-коммуникационных связей между двумя странами.

Стороны подчеркивают, что нынешний уровень связей между Турцией и Азербайджаном вносит вклад в общий региональный и международный мир и благосостояние, что связи, принося мир и благосостояние не только двум странам, но и региону, будут служить стабильности, миру и интересам международного сообщества во главе со странами региона.

Стороны будут расширять и углублять совместные усилия и сотрудничество в области борьбы с различными угрозами и вызовами, оказывающими негативное влияние на региональную и международную стабильность и безопасность, в частности, с терроризмом, всеми его формами и проявлениями, финансированием, а также распространением оружия массового поражения, организованной преступностью, отмыванием грязных денег, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, незаконной миграцией.

Азербайджанская Республика осуждает любую деятельность, направленную против суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ, стабильности и безопасности Турецкой Республики, в том числе все формы и проявления терроризма, и решительно поддерживает борьбу, проводимую Турецкой Республикой против терроризма.

Стороны консолидируют усилия с целью еще большего развития сотрудничества между азербайджанской и турецкой диаспорами, проживающими в различных странах, принятия совместных мер против общих проблем, с которыми они сталкиваются, и проявления последовательной солидарности.

Стороны будут поощрять координацию и взаимную поддержку диаспоральной деятельности в представлении своих стран и доведении до мировой общественности исторической правды, связанной с защитой национальных интересов.

Стороны, подчеркивая, что необоснованные притязания Армении против Турции, попытки искажения истории и политизации исторических фактов путем их искажения наносят ущерб миру и стабильности в регионе, решительно поддерживают, в этом контексте, усилия Турции, открывшей свои архивы в связи с событиями 1915 года, направленные на открытие архивов в Армении и других странах и проведение историками исследований на эту тему.

В соответствии с подписанным 10 декабря 2020 года "Меморандумом о взаимопонимании относительно стратегического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой в области медиа" стороны с учетом возможностей Азербайджано-Турецкой медиа-платформы еще более усилят сотрудничество между соответствующими структурами двух стран в области информации, коммуникации и общественной дипломатии, в этих рамках между министрами иностранных дел постоянно будут проводиться активные консультации и обмены по информации.

Стороны поощряют дальнейшее укрепление межпарламентского сотрудничества и повышение взаимодействия в этом направлении.

Стороны будут обеспечивать оказание необходимой общественной поддержки важным проявлениям общих ценностей двух народов, осуществлять совместную деятельность по защите исторического и культурного наследия.

Стороны отметили активизацию национальных и международных усилий, которые послужат единству и благосостоянию тюркского мира.

Стороны упрочат совместное сотрудничество в области пропаганды и поощрения тюркского культурного наследия на международном уровне.

В целях дальнейшего укрепления тюркского сотрудничества Стороны придадут импульс деятельности, осуществляемой в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Тюркской академии, Фонда тюркской культуры и наследия, ТЮРКСОЙ и Межпарламентской ассамблеи тюркоязычных стран.

Стороны выражают удовлетворение в связи с достигнутым соглашением о въезде граждан одной Стороны на территорию другой Стороны с удостоверениями личности и, отмечая исключительное значение данного соглашения с точки зрения близости между нашими народами и связей между людьми, одобряют принятие соответствующих мер для упрощения получения гражданами одной Стороны права проживать на территории другой Стороны в соответствии с принципом взаимности.

Стороны, обеспечивая необходимую государственную поддержку, будут и дальше развивать и углублять тесные связи, опирающиеся на общие ценности, в гуманитарной сфере, в области социальной защиты, науки, образования, здравоохранения, культуры, молодежи и спорта. С этой целью соответствующие структуры двух стран будут осуществлять постоянную совместную деятельность.

Настоящая Декларация подписана в городе Шуша 15 июня 2021 года на азербайджанском и турецком языках в двух оригинальных экземплярах, все тексты одинаково аутентичны".