В Лачыне создано более 35 промышленных и производственных предприятий

В Лачынском районе по сей день создано более 35 промышленных и производственных предприятий.

В Лачынском районе по сей день создано более 35 промышленных и производственных предприятий.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом журналистам заявил сотрудник спецпредставительства президента Азербайджана в Лачынском районе Гусейн Гулиев.

Он отметил, что на этих предприятиях работают жители Лачына: "Введены в эксплуатацию маршрутные линии между городом Лачын, селами Сус и Забух, промышленным комплексом "Зерти" для удобства граждан. Также планируется ввести в эксплуатацию регулярные маршруты Барда-Лачын, Мингячевир-Лачын, Горадиз-Лачын, Сумгайыт-Лачын и Баку-Лачын, в связи с этим уже объявлен конкурс".