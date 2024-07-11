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В Лачыне создано более 35 промышленных и производственных предприятий

В Лачыне создано более 35 промышленных и производственных предприятий В Лачынском районе по сей день создано более 35 промышленных и производственных предприятий.
Внутренняя политика
11 июля 2024 г. 15:14
В Лачыне создано более 35 промышленных и производственных предприятий

В Лачынском районе по сей день создано более 35 промышленных и производственных предприятий.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом журналистам заявил сотрудник спецпредставительства президента Азербайджана в Лачынском районе Гусейн Гулиев.

Он отметил, что на этих предприятиях работают жители Лачына: "Введены в эксплуатацию маршрутные линии между городом Лачын, селами Сус и Забух, промышленным комплексом "Зерти" для удобства граждан. Также планируется ввести в эксплуатацию регулярные маршруты Барда-Лачын, Мингячевир-Лачын, Горадиз-Лачын, Сумгайыт-Лачын и Баку-Лачын, в связи с этим уже объявлен конкурс".

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Версия на азербайджанском языке Laçında 35-dən çox sənaye və istehsalat müəssisəsi qurulub

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