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В Лачыне проголосуют более 1400 избирателей

В Лачыне проголосуют более 1400 избирателей В освобожденном от оккупации городе Лачыне создан избирательный участок №105 Лачынского избирательного округа №121, в котором смогут проголосовать 1 464 избирателя.
Внутренняя политика
3 февраля 2024 г. 11:44
В Лачыне проголосуют более 1400 избирателей

В освобожденном от оккупации городе Лачыне создан избирательный участок №105 Лачынского избирательного округа №121, в котором смогут проголосовать 1 464 избирателя.

Об этом находящемуся в Лачыне сотруднику Report сказала председатель участка Шябням Угурлу.

По ее словам, в отличие от предыдущих лет, граждане с особым энтузиазмом готовятся к предстоящим президентским выборам, они рады возможности проголосовать на родных землях спустя 32 года.

Ш.Угурлу отметила, что Центральная избирательная комиссия обеспечила участок всем необходимым оборудованием: "На участке созданы все условия для того, чтобы в день выборов 1 464 избирателя смогли воспользовались правом голоса".

По словам председателя участка, двум самым пожилым избирателям по 96 лет.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы. ЦИК зарегистрировал 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLaçın şəhərində yeni seçki məntəqəsi yaradılıb, 1 464 seçici qeydiyyata alınıb

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