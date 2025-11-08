Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Лачыне состоялся цикл мероприятий по случаю 8 Ноября - Дня Победы

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 22:46
    В Лачыне состоялся цикл мероприятий по случаю 8 Ноября - Дня Победы

    Служба восстановления, строительства и управления Лачынского района при поддержке специального представительства президента Азербайджана организовало мероприятие "Возглас Победы - Лачын 2025", приуроченное к 8 Ноября - Дню Победы.

    Как сообщает карабахское бюро Report, в мероприятии приняли участие семьи шехидов, участники Отечественной войны, ветераны, местные жители, руководители специального представительства президента Азербайджана в Лачынском районе, Службы восстановления, строительства и управления Лачынского района, ОАО "Лачынская служба благоустройства", правоохранительных органов района.

    На мероприятии, начавшемся на Площади Государственного флага, прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов.

    Открывая мероприятие, специальный представитель президента Азербайджана в Лачынском районе Масим Мамедов отметил, что память шехидов, отдавших свои жизни за свободу и территориальную целостность страны, всегда будет жить в сердцах народа.

    После официальной части мероприятие продолжилось акцией по посадке деревьев на улице Гейдара Алиева. В рамках цикла мероприятий, посвященных Дню Победы, в Лачыне также был проведен "Турнир Победы для молодежи".

    В завершение был организован грандиозный фейерверк.

