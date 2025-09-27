Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    В Лачыне почтили память шехидов

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2025
    • 14:33
    В Лачыне почтили память шехидов

    В Лачынском районе минутой молчания почтили память шехидов, пожертвовавших жизнью за территориальную целостность Азербайджана.

    Как сообщает Report, во время минуты молчания движение транспорта было остановлено, автомобили подавали звуковые сигналы.

    Отметим, что, согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, 27 сентября объявлено в Азербайджане Днем памяти в честь шехидов, которые героически сражались в Отечественной войне и пожертвовали жизнями за территориальную целостность страны.

    День памяти Лачын
    Laçında şəhidlərin xatirəsi yad olunub

    Последние новости

    15:19

    Посольство Пакистана в Баку почтило память шехидов Отечественной войны

    Внешняя политика
    15:19

    ООН: Проведение выборов в Ливии станет возможным в течение 12-18 месяцев

    Другие страны
    15:13

    На западе Эстонии обнаружили обломок дрона

    Другие страны
    15:09
    Фото

    День памяти отметили в северных районах Азербайджана

    Внутренняя политика
    15:04
    Видео

    Служба госбезопасности поделилась видеороликом в связи с Днем памяти

    Внутренняя политика
    14:54

    Валерий Чечалашвили: Отечественная война сформировала новую реальность на Южном Кавказе

    Другие страны
    14:37
    Фото

    Коллектив Минэкономики посетил Парк Победы

    Бизнес
    14:33

    В Лачыне почтили память шехидов

    Внутренняя политика
    14:25
    Фото

    В Аране проведены мероприятия в связи с Днем памяти

    Внутренняя политика
    Лента новостей