О нас

В Лачыне по случаю Дня города состоялся грандиозный салют

В Лачыне по случаю Дня города состоялся грандиозный салют По случаю первого празднования Дня города Лачын состоялся грандиозный салют.
Внутренняя политика
26 августа 2023 г. 23:36
В Лачыне по случаю Дня города состоялся грандиозный салют

По случаю первого празднования Дня города Лачын состоялся грандиозный салют.

Как передает Report, при организации Министерства культуры, специального представительства Президента Азербайджана по Лачынскому району и поддержке Фонда Гейдара Алиева на 26 и 27 августа подготовлена насыщенная программа в освобожденном от оккупации Лачыне.

Так, мероприятия, которые продлятся два дня, охватят весь центр города, включая Площадь флага, набережную реки Хакари, живописную террасу нового бульвара.

Отметим, что распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года были учреждены дни города на освобожденных от оккупации территориях с целью увековечить историческую победу, одержанную в 44-дневной Отечественной войне.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фото“Laçın Şəhəri Günü” münasibətilə möhtəşəm atəşfəşanlıq olub

Другие новости из категории

Президент Азербайджана: Очередные праздничные мероприятия пройдут 17 октября в городе Физули
Президент Азербайджана: Очередные праздничные мероприятия пройдут 17 октября в городе Физули
26 августа 2023 г. 20:07
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в селе Забух и встретились с жителями
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в селе Забух и встретились с жителями
26 августа 2023 г. 19:53
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в праздничном мероприятии День города Лачын на берегу реки Хакари
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в праздничном мероприятии "День города Лачын" на берегу реки Хакари
26 августа 2023 г. 18:04
Фонд Гейдара Алиева организовал развлекательные мероприятия для детей
ФотоФонд Гейдара Алиева организовал развлекательные мероприятия для детей
26 августа 2023 г. 18:00
Президент Ильхам Алиев: Мы доказали всему миру, что никто не может повлиять на нашу волю
Президент Ильхам Алиев: Мы доказали всему миру, что никто не может повлиять на нашу волю
26 августа 2023 г. 16:39
Президент Ильхам Алиев: На примере Лачынского района мы видим реалии возрождающегося Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: На примере Лачынского района мы видим реалии возрождающегося Азербайджана
26 августа 2023 г. 16:23
Президент: 23 апреля означает полное восстановление нашей территориальной целостности
Президент: 23 апреля означает полное восстановление нашей территориальной целостности
26 августа 2023 г. 16:04
Президент Ильхам Алиев рассказал о военных преступлениях армян в Лачыне
Президент Ильхам Алиев рассказал о военных преступлениях армян в Лачыне
26 августа 2023 г. 15:51
Президент: Одержав историческую Победу, мы всему миру продемонстрировали силу, волю азербайджанского народа
Президент: Одержав историческую Победу, мы всему миру продемонстрировали силу, волю азербайджанского народа
26 августа 2023 г. 15:39
Президент Азербайджана: Оккупация Лачына была большой трагедией
Президент Азербайджана: Оккупация Лачына была большой трагедией
26 августа 2023 г. 15:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi