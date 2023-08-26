В Лачыне по случаю Дня города состоялся грандиозный салют

По случаю первого празднования Дня города Лачын состоялся грандиозный салют.

По случаю первого празднования Дня города Лачын состоялся грандиозный салют.

Как передает Report, при организации Министерства культуры, специального представительства Президента Азербайджана по Лачынскому району и поддержке Фонда Гейдара Алиева на 26 и 27 августа подготовлена насыщенная программа в освобожденном от оккупации Лачыне.

Так, мероприятия, которые продлятся два дня, охватят весь центр города, включая Площадь флага, набережную реки Хакари, живописную террасу нового бульвара.

Отметим, что распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года были учреждены дни города на освобожденных от оккупации территориях с целью увековечить историческую победу, одержанную в 44-дневной Отечественной войне.