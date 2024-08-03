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В Лачыне пастух подорвался на мине

В Лачыне пастух подорвался на мине 16:51
Внутренняя политика
3 августа 2024 г. 17:08
В Лачыне пастух подорвался на мине

Житель села Вагазин Лачынского района, 63-летний Али Сулейманов, получил тяжелое ранение, подорвавшись на противопехотной мине.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении МВД, Генпрокуратуры и Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Инцидент произошел 3 августа 2024 года в окрестностях села Калафалыг, когда Сулейманов пас скот на пастбище у высоты Сарыбаба.

"Пастух зашел на заминированную территорию, которая еще не была очищена от взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

В результате взрыва мины А.Сулейманов получил ранение левой ноги. Прокуратурой Лачынского района начато расследование.

Ведомства в очередной раз призвали граждан страны строго соблюдать меры безопасности, внимательно следовать предупреждающим знакам об опасности мин и не входить на незнакомые территории.

С момента окончания Второй Карабахской войны в 2020 году, в результате которой Азербайджан вернул под свой контроль оккупированные Арменией территории, от мин и неразорвавшихся боеприпасов пострадали уже десятки мирных жителей.

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Версия на азербайджанском языке Laçında heyvan otaran şəxs minaya düşüb, araşdırma aparılır

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