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В Лачыне отметили День памяти

В Лачыне отметили День памяти В городе Лачыне состоялось мероприятие по случаю 27 сентября - Дня памяти.
Внутренняя политика
27 сентября 2024 г. 16:38
В Лачыне отметили День памяти

В городе Лачыне состоялось мероприятие по случаю 27 сентября - Дня памяти.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие сотрудники специального представительства президента Азербайджана в Лачынском районе, Службы восстановления, строительства и управления, ОАО "Лачынская служба благоустройства", а также семьи шехидов, ветераны, военнослужащие и местные жители.

Участники мероприятия посетили могилу шехида Джамала Гулиева, возложили к ней цветы и почтили память всех шехидов, отдавших жизни в борьбе за территориальную целостность страны.

Мероприятие продолжилось в киноцентре LaCinema в городе Лачыне, где выступили специальный представитель президента Азербайджана в Лачынском районе Масим Мамедов, супруга Национального героя Октая Гюльалиева Афет Гюльалиева и директор ОАО "Лачынская служба благоустройства" Насими Асадов.

После официальной церемонии был продемонстрирован документальный фильм, повествующий о 44-дневной Отечественной войне.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAnım Günü Laçında qeyd edilib

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