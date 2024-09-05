В Лачыне и Физули появятся пункты Smart DOST

11:08

В городах Лачын и Физули в 2024 году будут созданы пункты Smart DOST.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В ведомстве отметили, что в связи с этим проводятся подготовительные работы.

В министерстве подчеркнули, что на освобожденных территориях Азербайджана первый пункт Smart DOST был открыт в мае 2022 года - в селе Агалы Зангиланского района.

Отметим, что посредством системы Smart DOST граждане могут воспользоваться более чем 100 услугами в онлайн-форме в сфере труда, занятости, социальной защиты.