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В Лачыне и Физули появятся пункты Smart DOST

В Лачыне и Физули появятся пункты Smart DOST 11:08
Внутренняя политика
5 сентября 2024 г. 11:21
В Лачыне и Физули появятся пункты Smart DOST

В городах Лачын и Физули в 2024 году будут созданы пункты Smart DOST.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В ведомстве отметили, что в связи с этим проводятся подготовительные работы.

В министерстве подчеркнули, что на освобожденных территориях Азербайджана первый пункт Smart DOST был открыт в мае 2022 года - в селе Агалы Зангиланского района.

Отметим, что посредством системы Smart DOST граждане могут воспользоваться более чем 100 услугами в онлайн-форме в сфере труда, занятости, социальной защиты.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Laçın və Füzulidə “Smart DOST” məntəqələri yaradılacaq

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