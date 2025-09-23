Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025 Генассамблея ООН
    В Лачын выехал очередной караван бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    • 23 сентября, 2025
    • 06:30
    В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева 23 сентября из Гарадагского района Баку в город Лачын выехал очередной караван бывших вынужденных переселенцев.

    Как передает Report, на данном этапе в Лачын вернулись еще 20 семей (86 человек). Это семьи, которые ранее временно проживали в общежитиях, санаториях, пионерских лагерях, недостроенных зданиях и административных помещениях в различных районах страны.

    Возвращающиеся в родной город бывшие вынужденные переселенцы поблагодарили президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан ханым Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили благодарность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших на этом пути.

    Лента новостей