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В Кюрдемире сдан в эксплуатацию центр ASAN xidmət

В Кюрдемире сдан в эксплуатацию центр ASAN xidmət

12 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии центра ASAN xidmət в Кюрдемире.

Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту в знак открытия центра.

Помощник Президента - заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации президента Фуад Алескеров и председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехдиев проинформировали главу государства о центре.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с волонтерами ASAN.

Глава государства выступил на встрече.

В заключение было сделано фото на память.

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