В Кяльбаджаре открылся пункт DOST

10:20

В Кяльбаджарском районе начал работу пункт DOST.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана, новый пункт предоставит переселившимся в Кяльбаджар гражданам удобный доступ к государственным социальным услугам.

Он также позволит им получать социальные услуги по принципу "одного окна" на основе современных, гибких и полностью прозрачных механизмов, отвечающих потребностям граждан.

Кяльбаджарский пункт DOST спроектирован в современном стиле с элементами мобильности и конструктивности. Здесь также планируется оказывать услуги по трудоустройству, в том числе представителями Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA), и принимать в среднем 120 граждан в день.