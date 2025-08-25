В Кяльбаджаре открылся пункт DOST

О нас

25 августа 2025 г.
В Кяльбаджарском районе начал работу пункт DOST.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана, новый пункт предоставит переселившимся в Кяльбаджар гражданам удобный доступ к государственным социальным услугам.

Он также позволит им получать социальные услуги по принципу "одного окна" на основе современных, гибких и полностью прозрачных механизмов, отвечающих потребностям граждан.

Кяльбаджарский пункт DOST спроектирован в современном стиле с элементами мобильности и конструктивности. Здесь также планируется оказывать услуги по трудоустройству, в том числе представителями Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA), и принимать в среднем 120 граждан в день.

