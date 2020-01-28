В Кабинете министров обсуждены вопросы по принятию упреждающих мер против эпидемии коронавируса

По поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Кабинете министров состоялось совещание по принятию упреждающих мер против эпидемии коронавируса, которая, как заявили Всемирная организация здравоохранения и правительство Китайской Народной Республики (КНР), распространилась в китайском городе Ухань и уже зафиксирована в других регионах мира.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабинета министров, в совещании, проведенном под председательством премьер-министра, приняли участие руководители соответствующих государственных структур.

На совещании были проведены обсуждения мер по предотвращению проникновения эпидемии в Азербайджан.

По итогам совещания было принято решение о проведении соответствующих мер, предусмотренных для подобных случаев, – переход на усиленный режим в погранично-пропускных пунктах, обязательное проведение тщательного медосмотра всех лиц, приезжающих из КНР, в частности, зон эпидемии, и взятие их под контроль, подготовка списка продовольственных продуктов из категории повышенного риска через которые может распространиться вирус, и усиление на продовольственных рынках контроля над этими продуктами, создание "горячей линии" в медицинских учреждениях, проведение просветительской работы с населением о вирусе и методах борьбы с ним, регулярное информирование население о ситуации.

До сведения населения доводится, что в стране достаточно медицинских средств, необходимых в таких случаях. Также было подчеркнуто, что в настоящее время в стране не наблюдается случаев заражения указанным заболеванием, ситуация в связи со здоровьем населения в Азербайджане находится под полным контролем государства и никаких оснований для беспокойства нет.

На совещании было принято решение о создании Рабочей группы под руководством Министерства здравоохранения и с участием соответствующих структур. В рамках принимаемых мер учитываются соответствующие рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Поддерживается тесная связь с посольством Азербайджана в Китае и посольством Китая в Азербайджане. Также посольство Азербайджана в Китае поддерживает постоянную связь с государственными структурами КНР и гражданами Азербайджана, находящимися в этой стране.