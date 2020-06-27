​В Кабмине обсудили ситуацию по борьбе с коронавирусом

На прошедшем сегодня под председательством премьер-министра Али Асадова онлайн-совещании обсуждена текущая ситуация по борьбе с пандемией в стране.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

В обсуждении приняли участие помощник президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов, помощник первого вице-президента Андрей Сипилин, министр здравоохранения Октай Ширалиев, заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов, председатель Агентства обязательного медицинского страхования Заур Алиев, глава Исполнительной власти города Сумгайыт Закир Фараджов, глава Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов, глава Исполнительной власти Масаллинского района Шахин Мамедов, глава Исполнительной власти Джалилабадского района Намиг Зейналов, главврачи больниц данных районов, руководители 4 крупных больниц города Баку, привлеченных к лечению больных коронавирусом.

Было отмечено, что с середины июня в нашей стране участились случаи заражения COVID-19, что вызывает серьезную обеспокоенность правительства.

Премьер-министр Али Асадов отметил, что в ходе своего выступления в городе Гянджа президент Ильхам Алиев заявил, что борьба с пандемией в нашей стране является вопросом национальной безопасности и назвал эту работу важнейшим приоритетом государства.

Премьер-министр отметил, что в результате проделанной за прошедший период работы после введения карантинного режима наблюдается положительная тенденция в борьбе с заболеванием, но следует ускорить работу по увеличению количества койко-мест, укреплению материально-технической базы.

На совещании обсуждались проблемы, премьер-министр дал соответствующие поручения.