На избирательном участке №4 Хатаинского четвертого избирательного округа №36 продолжается голосование

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ На избирательном участке №4 Хатаинского четвертого избирательного округа №36 продолжается процесс голосования.

Как сообщает Report, за выборами, которые начались утром в 08:00, наблюдают инициативные группы партии "Ени Азербайджан" и наблюдатели от других партий.

На участке зарегистрированы 1 380 избирателей. Представитель избирательного участка заявил, что 6 избирателей, зарегистрированных в участке, получили удостоверение о снятии с регистрации в связи с тем, что занимают ответственные должности.