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В Исмаиллы прошла ярмарка труда

В Исмаиллы прошла ярмарка труда В парке имени Гейдара Алиева в Исмаиллинском районе состоялась ярмарка труда.
Внутренняя политика
8 августа 2024 г. 13:03
В Исмаиллы прошла ярмарка труда

В парке имени Гейдара Алиева в Исмаиллинском районе состоялась ярмарка труда.

Как сообщили Report в Государственном агентстве занятости, на ярмарке представлено около 200 вакансий от 16 работодателей, рассмотрены CV претендентов и зарегистрированы подходящие кандидаты.

Глава Исполнительной власти Исмаиллинского района Нахид Багиров и председатель правления Государственного агентства занятости Садиг Алиев приняли участие в ярмарке и ознакомились с представленными вакансиями.

Участникам также была предоставлена ​​информация о программах активного трудоустройства, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях.

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Версия на азербайджанском языке İsmayıllıda əmək yarmarkası təşkil olunub

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