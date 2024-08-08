В Исмаиллы прошла ярмарка труда

В парке имени Гейдара Алиева в Исмаиллинском районе состоялась ярмарка труда.

В парке имени Гейдара Алиева в Исмаиллинском районе состоялась ярмарка труда.

Как сообщили Report в Государственном агентстве занятости, на ярмарке представлено около 200 вакансий от 16 работодателей, рассмотрены CV претендентов и зарегистрированы подходящие кандидаты.

Глава Исполнительной власти Исмаиллинского района Нахид Багиров и председатель правления Государственного агентства занятости Садиг Алиев приняли участие в ярмарке и ознакомились с представленными вакансиями.

Участникам также была предоставлена ​​информация о программах активного трудоустройства, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях.