В III международном статистическом форуме ожидается участие делегаций из 15 стран
Внутренняя политика
- 22 сентября, 2025
- 12:31
В работе III Международного статистического форума, который пройдет в Баку с 24 по 26 сентября, ожидается участие высокопоставленных делегаций из 15 стран.
Как сообщает Report, форум будет посвящен теме "Перспективы развития статистики: роль международных проектов".
В мероприятии также планируется участие представителей 10 международных организаций.
Форум, организуемый в связи со Всемирным днем статистики, пройдет при совместной организации Государственного комитета по статистике и Межгосударственного статистического комитета СНГ.
