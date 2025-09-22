В III международном статистическом форуме ожидается участие делегаций из 15 стран

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    В работе III Международного статистического форума, который пройдет в Баку с 24 по 26 сентября, ожидается участие высокопоставленных делегаций из 15 стран.

    Как сообщает Report, форум будет посвящен теме "Перспективы развития статистики: роль международных проектов".

    В мероприятии также планируется участие представителей 10 международных организаций.

    Форум, организуемый в связи со Всемирным днем статистики, пройдет при совместной организации Государственного комитета по статистике и Межгосударственного статистического комитета СНГ.

    Bakıda III Beynəlxalq Statistika Forumu keçiriləcək

