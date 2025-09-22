Bakıda III Beynəlxalq Statistika Forumu keçiriləcək
- 22 sentyabr, 2025
- 12:18
Bakıda III Beynəlxalq Statistika Forumu keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, Ümumdünya Statistika Günü ilə əlaqədar təşkil ediləcək Forum Dövlət Statistika Komitəsi və Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Dövlətlərarası Statistika Komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə planlaşdırılır.
Forum "Statistikanın inkişaf perspektivləri: beynəlxalq layihələrin rolu" mövzusun həsr ediləcək və 24-26 sentyabr tarxilərini əhatə edəcək.
Məlumata görə, Forumda 15 ölkənin və 10 beynəlxalq təşkilatın yüksək səviyyəli nümayəndə heyətlərinin, tanınmış elmi ictimaiyyət nümayəndələrinin və ekspertlərin iştirakı nəzərdə tutulur.
