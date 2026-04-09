В Ичеришехер на небольшом участке крепостной стены произошла эрозия

В Ичеришехер на небольшом участке исторической крепостной стены на улице Кичик Гала между башнями №13 и №14 наблюдается эрозия.

Об этом Report сообщили в Управлении государственного историко-архитектурного заповедника Ичеришехер.

По предварительному заключению экспертов, основной причиной эрозии стали повышенная влажность и естественные процессы, вызванные непрерывными атмосферными осадками, наблюдаемыми в последние дни.

Управление оперативно отреагировало на ситуацию, взяв под полный контроль указанный участок. Были предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. В настоящее время начаты необходимые работы по устранению последствий на указанном участке исторического памятника.

"Защита нашего исторического наследия и безопасность граждан являются приоритетным вопросом в деятельности Управления, и данный процесс находится под постоянным контролем", - подчеркнули в ведомстве.