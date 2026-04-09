Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Внутренняя политика
    09 апреля, 2026
    10:44
    В Ичеришехер на небольшом участке крепостной стены произошла эрозия

    В Ичеришехер на небольшом участке исторической крепостной стены на улице Кичик Гала между башнями №13 и №14 наблюдается эрозия.

    Об этом Report сообщили в Управлении государственного историко-архитектурного заповедника Ичеришехер.

    По предварительному заключению экспертов, основной причиной эрозии стали повышенная влажность и естественные процессы, вызванные непрерывными атмосферными осадками, наблюдаемыми в последние дни.

    Управление оперативно отреагировало на ситуацию, взяв под полный контроль указанный участок. Были предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. В настоящее время начаты необходимые работы по устранению последствий на указанном участке исторического памятника.

    "Защита нашего исторического наследия и безопасность граждан являются приоритетным вопросом в деятельности Управления, и данный процесс находится под постоянным контролем", - подчеркнули в ведомстве.

    Историко-архитектурный заповедник Ичеришехер
    İçərişəhərin qala divarlarının kiçik sahəsində aşınma olub

    Последние новости

    11:55

    Альбарес: Испания возобновит работу своего посольства в Тегеране

    Другие страны
    11:52

    Делегация ЦИК Азербайджана будет наблюдать за парламентскими выборами в Венгрии

    Внешняя политика
    11:49

    Минобороны Турции: "Черный ящик" не объяснил причины крушения C-130 в Грузии

    В регионе
    11:48

    В Сумгайыте двое отравившихся угарным газом детей выписаны домой

    Здоровье
    11:39
    Фото

    Азербайджан представлен на Венском форуме по энергетике и климату

    Энергетика
    11:39
    Фото

    Премьер Литвы посетила Аллею шехидов в Баку

    Внешняя политика
    11:33
    Фото

    Выпущены почтовые марки к 80-летию Анатолия Банишевского

    Футбол
    11:23

    В Азербайджане разрабатываются новые правила подключения к электросети - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    11:21

    Зеленский: Я готов встретиться с Путиным где угодно

    В регионе
    Лента новостей