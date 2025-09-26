В Ходжалы прошло мероприятие по случаю Дня памяти

В Ходжалы прошло памятное мероприятие по случаю Дня памяти - 27 сентября.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

На Аллее шехидов минутой молчания была почтена светлая память шехидов.

Выступившие на мероприятии рассказали об Отечественной войне, начавшейся 27 сентября 2020 года, и исторической Победе, одержанной азербайджанской армией. Было отмечено, что в результате локальных антитеррористических операций, проведенных в 2023 году, суверенитет Азербайджана был полностью восстановлен. Подчеркивалось, что в настоящее время на освобожденных территориях ведутся масштабные восстановительные и строительные работы. Обеспечивается поэтапное возвращение бывших вынужденных переселенцев.

В памятной церемонии в Ходжалы приняли участие сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, сотрудники Ходжалинского районного отделения полиции, семьи шехидов, ветераны войны.