    В Ходжалы прошло мероприятие по случаю Дня памяти

    Внутренняя политика
    • 26 сентября, 2025
    • 13:05
    В Ходжалы прошло мероприятие по случаю Дня памяти

    В Ходжалы прошло памятное мероприятие по случаю Дня памяти - 27 сентября.

    Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

    На Аллее шехидов минутой молчания была почтена светлая память шехидов.

    Выступившие на мероприятии рассказали об Отечественной войне, начавшейся 27 сентября 2020 года, и исторической Победе, одержанной азербайджанской армией. Было отмечено, что в результате локальных антитеррористических операций, проведенных в 2023 году, суверенитет Азербайджана был полностью восстановлен. Подчеркивалось, что в настоящее время на освобожденных территориях ведутся масштабные восстановительные и строительные работы. Обеспечивается поэтапное возвращение бывших вынужденных переселенцев.

    В памятной церемонии в Ходжалы приняли участие сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, сотрудники Ходжалинского районного отделения полиции, семьи шехидов, ветераны войны.

    Фото
    Anım Günü ilə bağlı Xocalı şəhər Şəhidlər xiyabanı ziyarət olunub

