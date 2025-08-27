О нас

Внутренняя политика
27 августа 2025 г. 12:33
В Ходжалы начался процесс передачи в аренду пахотных земель жителям Баллыджи

Начался процесс передачи в аренду пахотных земель жителям села Баллыджа города Ходжалы.

Об этом карабахскому бюро Report сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах

Министерство сельского хозяйства на основе электронных обращений провело обучающие тренинги для жителей и предоставило им рекомендации по эффективному ведению сельского хозяйства.

104 человека, показавших высокие результаты на тренингах, награждены сертификатами.

В мероприятии в селе Баллыджа приняли участие сотрудники Министерства сельского хозяйства, Специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, а также Службы восстановления, строительства и управления.

В селах Баллыджа и Ханюрду выделено в общей сложности 552 га пахотных земель, которые будут предоставляться жителям поэтапно - по 5 га на семью.

Согласно информации, на сегодняшний день 123 жителя села Баллыджа подали электронные заявления в Министерство сельского хозяйства.

