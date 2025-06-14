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В Ханкенди спустя 37 лет прозвенел "Последний звонок"

В Ханкенди спустя 37 лет прозвенел "Последний звонок" В Ханкенди спустя 37 лет прозвенел "Последний звонок"
Внутренняя политика
14 июня 2025 г. 13:03
В Ханкенди спустя 37 лет прозвенел Последний звонок

В средней школе №4 имени Низами Гянджеви города Ханкенди прозвенел "Последний звонок" для выпускников 37-летней давности.

Об этом Report сообщили в Службе восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

У выпускников школы 1988 года не было "Последнего звонка", спустя 37 лет звонок прозвучал и для них.

Кроме того, в этом году 14 учеников данной школы стали выпускниками.

В мероприятии приняли участие заместитель специального представителя президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов, сотрудники Министерства науки и образования, преподаватели, ученики, родители, семьи шехидов и ветераны войны.

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Версия на английском языке ФотоLast Bell rings in Khankandi after 37 years
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndidə 37 il əvvəl məzun olanlar üçün "Son zəng" mərasimi keçirilib

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