В Ханкенди спустя 37 лет прозвенел "Последний звонок"

В Ханкенди спустя 37 лет прозвенел "Последний звонок"

В средней школе №4 имени Низами Гянджеви города Ханкенди прозвенел "Последний звонок" для выпускников 37-летней давности.

Об этом Report сообщили в Службе восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

У выпускников школы 1988 года не было "Последнего звонка", спустя 37 лет звонок прозвучал и для них.

Кроме того, в этом году 14 учеников данной школы стали выпускниками.

В мероприятии приняли участие заместитель специального представителя президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов, сотрудники Министерства науки и образования, преподаватели, ученики, родители, семьи шехидов и ветераны войны.